شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: شارة الأهلي فخر كبير.. وهدفنا الفوز دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمار حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية فى مباراة الإسماعيلي التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فى الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وأوضح حمدى أن الأهلي قدم المطلوب منه فى ظل ظروف المباراة، وأن الفريق يسعى للفوز دائمًا، على الرغم من الغيابات. وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني كان حريصا على دعم اللاعبين والتأكيد على ثقته فى قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير فى الأداء الذى ظهر عليه الجميع والقتال من أجل عدم الخسارة حتى الرمق الأخير.

وأضاف عمار حمدى، «أي لاعب يرتدي قميص النادي الأهلي يكون دائما على قدر المسئولية، وسعادتي كبيرة للغاية بارتداء شارة قيادة الفريق في الشوط الثاني، فهي فخر كبير، وتعد ثاني أحلامي بعد ارتداء قميص الفريق».