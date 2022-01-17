شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المريخ السودانى 2 / 1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على المريخ السودانى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بملعب الدفاع الجوي. سجل هدفي بيراميدز محمود وادي في الشوط الأول وناصر منسي من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم كلا من :

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أسامة جلال - عبد الرحمن صميدة - أحمد فتحي - عبد الله مجدي

خط الوسط: عماد ميهوب - أحمد فوزي - هشام محمد - عاطف قطة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وشارك في الشوط الثاني ناصر منسي وأحمد دعدور وعدد من النجوم الشباب بالفريق.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.