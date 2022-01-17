شكرا لقرائتكم خبر عن كاس الرابطة.. سموحة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقي البنك الأهلي وسموحة، على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: "أحمد السعدني في حراسة المرمى، محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأسامة ابراهيم في خط الدفاع ، محمد فتحي وأحمد سعيد ومحمد حامد ومحمد بسيوني ومحمود قاعود في خط الوسط ، وفادي فريد رأس حربة.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: "عمر صلاح لحراسة المرمى، وخط الدفاع احمد جمال، احمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، ومحمد شكري، وفي وسط الملعب احمد حمص، محمد عبد العاطي، كناريا، وعبد الكبير الوادى، وفى الهجوم الثنائي حسين فيصل، محمد ناجى".