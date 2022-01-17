شكرا لقرائتكم خبر عن كاس الرابطة.. سموحة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقي البنك الأهلي وسموحة، على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس رابطة الأندية المصرية.
وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: "أحمد السعدني في حراسة المرمى، محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأسامة ابراهيم في خط الدفاع ، محمد فتحي وأحمد سعيد ومحمد حامد ومحمد بسيوني ومحمود قاعود في خط الوسط ، وفادي فريد رأس حربة.
فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: "عمر صلاح لحراسة المرمى، وخط الدفاع احمد جمال، احمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، ومحمد شكري، وفي وسط الملعب احمد حمص، محمد عبد العاطي، كناريا، وعبد الكبير الوادى، وفى الهجوم الثنائي حسين فيصل، محمد ناجى".
ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد الهزيمة فى اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الأولى، وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي لاعبي الفريق بضرورة تصحيح المسار والفوز على سموحة، وتجنب الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون، واستقر خالد جلال، على مشاركة محمد بسيونى لاعب الفريق في التشكيل الأساسى أمام سموحة عقب تعرض أحمد ياسر للإصابة بمزق فى الخلفية.
وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق سموحة المباراة، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، وأكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة إن الفريق تأثر بالغيابات أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي، وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق السكندري بضرورة استعادة روح الانتصارات وتخطي مباراة البنك الأهلي بنتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للمرحلة المقبلة.