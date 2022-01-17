شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: متابعة الناشئين من أهم أهدافنا فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن من أهداف فريقه فى بطولة كأس الرابطة متابعة الناشئين وإظهارهم، موجها التحية لقطاع الناشئين، سواء التشيكى مايكل بروكيتش المدير الفنى للقطاع أو خالد بيبو مدير القطاع، لاسيما أنهم حققوا بصمة واضحة وعلى أعلى مستوى مع الناشئين.

وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت، "أن الموهبة والأداء من غير شخصية بطل تكون الأمور صعبة، ولو ترغب فى تظهر بشكل جيد لابد من اخراج شخصيات تسطيع التحمل والمواجهة والموهبة موجودة ولكن الشخصية هى الأساس".

وتابع عبد الحفيظ، "رأفت خليل لاعب عنده 17 سنة ومكناش قلقانين واحنا بنديله فرصة لأننا عارفين إنه لاعب جيد وغالبية اللاعبين على مستوى عالٍ، ومستوى محمد محمود يعود من مباراة لأخرى، وحسام حسن يؤدى بشكل جيد وكل اللاعبين مميزين وقلنا لهم كنتوا رائعين ولو مش مواثقين فيكم مكناش لعبناكم، وهى خطوة صغير فى مشوار وأتمنى يكملوا على خير".

واصل، "البطولة بها أهداف متعددة منها متابعة اللاعبين المميزين المصعدين من قطاع الناشئين ولدينا غيابات كثيرة، نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة ومهم أن تكون هذه هى الثقافة خاصة الروح الموجودة".

وتأتى تصريحات عبد الحفيظ بعد تعادل الاهلى مع الأسماعيلى بهدف لمثله فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.