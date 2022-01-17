شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: فخور بناشئي الأهلي لعبوا برجولة أمام الجونة والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن تعادل فريقه مع الإسماعيلي بقوام مكون من عناصر شابة بمثابة تحقيق انتصار، موضحا أن الأهلي لا يمتلك الكثير من الخيارات للاعتماد عليها خلال مباريات كأس الرابطة، نظرًا لكثرة الغيابات.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي، "هذه المباراة الثانية لنا فى كأس الرابطة واللاعبون الشباب ليس لديهم الطاقة الكبيرة ولكن عندهم روح وتنقصهم الخبرات ولديهم مشكلة فى التكنيك وعدم اتخاذ القرار الصحيح بسبب نقص الخبرات".

وتابع مدرب الأهلي، "نحاول مشاهدة المتاح أمامنا من اللاعبين الناشئين حتى لو لم يكن لدينا وقت كافٍ للتدرب، ولكن كان هناك التزام خططى ونحن سعداء بما قدمه اللاعبون".

وشدد موسيماني قائلا، "مكناش هنشوف اللعيبة دى لو مكنش فيه بطولة أفريقيا وفيه إصابات بفيروس كورونا، كان هناك لاعبون لديهم خبرات ولكن أصيبوا مثل محمود وحيد وصلاح محسن ومحمد هاني".

وأوضح موسيمانى أن "اللاعبين قادرون على الاستمرار لاسيما أن لديهم روح الأهلي وأتمنى عدم إصابة احد منهم بفيروس كورونا والاستمرار في تقديم مستويات قوية".

وعن مستوى محمد محمود قال موسيماني، "محمد محمود يفتقد إيقاع المباريات للغياب عن الملاعب ثلاث سنوات ويحتاج التدرج فى اللعب من أجل العودة لمستواه، وبدنيا لا يمكنه الجري مثل عمار ومانو وفخرى، ولكنه لاعب جيد".

وأضاف موسيمانى، "فخور بمجموعة اللاعبين الناشئين لعبوا أمام الفريق الأول للجونة والإسماعيلي بقوامهم الأساسي، وقدموا مستويات طيبة، وكنت أرغب فى تحقيق الفوز مثلما تريدونه أنتم أيضا".