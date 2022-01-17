شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة من مخلوف وتصد رائع من شوبير في مباراة الأهلي والإسماعيلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي قذيفة تجاه شباك الأهلي في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.، ولكن تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير وحولها إلى رمية تماس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الإسماعيلي ، والذي يضم كلا من: مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، محمد أشرف، محمد مغربي، محمد خليفة، كريم فؤاد فى الدفاع، ومحمد فخرى، محمد محمود، عبد الرحمن مانو، زياد طارق، وعمار حمدي فى الوسط، وحسام حسن فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف ومحمد ياسر ومحمد شرقية وصالح نصر وعبد الجواد عبد الرحمن ورأفت خليل.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تشكيل لاعبيه ، والذي جاء التشكيل كالآتي، أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى في الدفاع محمد مخلوف ، محمود عبد العاطى “دونجا” ، سايكو كونتينه في الوسط، عبد الرحمن مجدى ، كاراميلو ألجازنزا ومحمد الشامي الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء عمر رضوان ، عمر الوحش ، أحمد مدبولي ، محمد عادل ، مروان الصحراوي ، وجيه عبد الحكيم ،عصام صبحى ، محمد عمار ، محمد عبد السميع.