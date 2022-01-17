الامارات | 9 دورات لتطوير الكوادر في مجلس الشارقة الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دورات لتطوير الكوادر في مجلس الشارقة الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة 332 موظفاً وموظفة، نظم مجلس الشارقة الرياضي خلال العام الماضي، عبر إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء 9 دورات لصقل موظفي المجلس وأندية الإمارة، حيث تم اعداد المادة العلمية للدورات بالتعاون مع الأساتذة الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجالات كل منها، كما تم تنظيم الحلقة الثانية من سلسلة دورات التمكين بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا».

وأعربت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء بالمجلس عن سعادتها بالمردود الذي تحقق من خلال تفاعل الدارسين.

وقالت: «عام 2021 كان مميزاً على مستوى الدورات التي تم تنفيذها بوصفه عام للجودة، وفيما يتعلق ببرامج التمكين فقد تم انجاز دبلوم إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية بمشاركة 22 منتسباً، بجانب برنامج دبلوم الإدارة الرياضية المحترفة وشارك فيه 20 موظفا، ودبلوم الإعلام الرياضي والإتصال وشارك فيه 13 موظفاً، كما تم تنظيم دورات لتأهيل 96 مدققا داخليا من موظفي المجلس والأندية بالإمارة في 5 مواصفات للجودة هي: نظم إدارة الجودة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، وإدارة البيئة، والمسؤولية المجتمعية، وإدارة إستدامة الفعاليات، وتطبيق كل ما يندرج في شهادة المواصفات القياسية الدولية «آيزو 9001»، بجانب دورة تأهيل المدققين الخارجيين بمشاركة 14 موظفاً، ودورات داخلية للحصول على شهادة الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي بمشاركة 43 موظفاً، كما تم تنظيم دورات أخرى لتطوير الكفاءات وتضمنت دورة المالية لغير الماليين بمشاركة 15 موظفاً، ودورة للمدراء التنفيذيين وشارك فيها 18 موظفاً، وبرنامج مدرب المستقبل بمشاركة 91 موظفاً.

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