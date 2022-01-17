فيران توريس يعترف بعلاقته العاطفية مع ابنة مدربه لويس إنريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

اعترف فيران توريس نجم برشلونة الجديد، بعلاقته بسيرا مارتينيز ابنة لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، والتي كانت في الخفاء منذ فترة طويلة ويرجح أن تكون سببا في انتقاله من مانشستر سيتي إلى برشلونة.



وتعاقد سيتي مع توريس (21 عاما) في أغسطس/آب 2020 في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو، لكن مهاجم فالنسيا السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية وذلك قبل تعاقده مع برشلونة.

لكنه انضم إلى برشلونة حتى يكون إلى جوار صديقته سيرا مارتينيز فيما تبقى من الموسم الحالي وخمس سنوات أخرى وتحديدا حتى يونيو/حزيران 2027 مع وضع شرط جزائي في عقده مقابل مليار يورو، وذلك بعد انتقاله للنادي الكتالوني مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرة.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الدولي الإسباني حول علاقته غير الرسمية بابنة المدير الفني للمنتخب الأول إلى علانية بعدما نشر صورة سيرا مارتينيز، ابنة المدرب بعد فوزها بإحدى بطولات الفروسية عبر حسابه على انستغرام.

وارتبط توريس بعلاقة عاطفية بابنة لويس إنريكي منذ أسابيع، وقد نشرت سيرا مارتينيز أيضًا الصورة التي نشرها فيران توريس على إنستغرام.

وسيرا مارتينيز، بطلة إسبانيا في القفز للفروسية للشباب، وتبلغ من العمر 21 عامًا وهي واحدة من أعظم الشابات الواعدات في ركوب الخيل في إسبانيا.

ولدى ابنة المدير الفني لويس إنريكي، لاعب سابق في سبورتنغ خيخون وريال مدريد وبرشلونة، أكثر من 25400 متابع على إنستغرام.

وكان اسم سيرا مارتينيز منتشرا بقوة في الأسابيع الأخيرة. حيث إنها فارسة إسبانية بارزة على الرغم من صغر سنها، إلا أنها تبرز بالفعل كواحدة من أبرز الرياضيين في الفروسية الإسبانية والدولية.

وسيرا مارتينيز تتمتع بنفس مواصفات والدها من حيث الاجتهاد والتضحية بالنفس والقتال والاستعداد لفعل أي شيء لتحقيق حلمها. ويجمع الخبراء على أن مستقبلها واعد في هذه الرياضة ولا شك أن هذا المستقبل سيكون محط الأنظار أكثر بعد ارتباطها بتوريس نجم برشلونة الجديد.

ويشترك توريس وسيرا مارتينيز في العديد من الهوايات، إذ إنهما رياضيان عظيمان وعاشقان للحيوانات وشابان وجذابان للغاية ولهما مستقبل واعد، وستكون علاقتهما أكثر ثباتا بعد انتقاله لبرشلونة، ولا شك سيدعمها وجوده في المنتخب الوطني بقيادة والد صديقته.