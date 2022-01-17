شكرا لقرائتكم خبر عن المواي تاي يناقش 8 قرارات مصيرية فى الجمعية العمومية للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، إقامة الجمعية العمومية للاتحاد يوم 3 فبراير المقبل فى مقر الاتحاد لمناقشة عدد من القرارات المصيرية والتنظيمية.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن بنود الجمعية العمومية التي سيتم مناقشتها تشمل على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الموسم الرياضي 2020 / 2021.

وأضاف، أنه سيتم النظر في خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد 2022 مع التصديق على حساب الختام المالي للعام المالي 2021.

وتناقش أيضا الجمعية العمومية للاتحاد عرض الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 / 2022 مع عرض لوائح الاتحاد الفنية للمدربين والحكام واللاعبين واللائحة المالية.

ويبحث أيضا الاجتماع تعيين مدير تنفيذي ومالي مع تحديد رواتبهم فضلا عن عرض تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه مع النظر في مقترح ضم عدد من الرياضات الجديدة تحت مظلة الاتحاد.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية وعملهم الدؤوب نحو الارتقاء باللعبة والسعي إلى زيادة انتشارها، مع العمل على اكتمال تشكيل كافة المناطق في مختلف محافظات الجمهورية الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة اللعبة واللاعبين.