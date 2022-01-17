شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون والجونة فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة الجونة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: حسن شاهين، أحمد الشيمي، حسن الشامي، محمد سمير، أحمد الكوهي، أحمد مجدي، عماد فتحي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، أحمد داوودا، عمر بسام.

وعلى دكة البدلاء كل من: أحمد عبد العزيز زيزو، أحمد عربي، أحمد عادل، عبد الرحمن جبنة، فضل أباظة، لويس إدوارد، أحمد كابوريا، أمادو نياص، أحمد عجيلة.

كما أعلن رضا شحاتة مدرب الجونة عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي: قاسم ابراهيم، عمرو طارق، محمود صابر، اسلام حسن، نور السيد، اسلام عبد النعيم، آلان كيامبادي، محمد نجيب، عمرو سعداوي، حسام غانم، سيف رمضان.

ويدخل فريق الجونة المباراة بعد تعادله في اللقاء الماضي سلبياً أمام الأهلي، فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، وطالب رضا شحاتة مدرب فريق الجونة لاعبيه بضرورة الفوز على المقاولون من أجل الحفاظ على حظوظهم في التأهل للقاء القادم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة الجونة، تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذي اجتاز اختباره الأول من مقعد الرجل الفني بنجاح، بعدما فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك على الرغم من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بغياب 11 لاعباً من الأساسيين والذين يستمر غيابهم عن مباراة اليوم أيضاً.