شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعير رجب عمران من سيراميكا لنهاية الموسم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى استعارة رجب عمران لاعب سيراميكا لمدة 6 أشهر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وطارق العشرى المدير الفنى للفريق.

ويسعى طارق العشرى للتعاقد مع صفقات مميزة لتعديل مسار الطلائع فى جدول الدوري بعد عودة المسابقة، ويسعى العشرى لإستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري .

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر الذى يشارك بكأس الأمم الافريقية بالكاميرون حالياً .

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏



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