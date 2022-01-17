فادى فريد يقود هجوم البنك الأهلي أمام سموحة

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، تشكيل الفريق فى مواجهة سموحة فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

أحمد السعدني في حراسة المرمى

محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأسامة ابراهيم في خط الدفاع

محمد فتحي وأحمد سعيد ومحمد حامد ومحمد بسيوني ومحمود قاعود في خط الوسط

فادي فريد رأس حربة

وجاء علي مقاعد البدلاء كل من

أحمد صبحي وأمير مدحت وأحمد العش وطارق مصيلحي ومعروف يوسف ومحمد مصطفي ميدو وموسي دياوارا ومصطفي إيفا ومحمود سيد.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بعد الهزيمة في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الأولى، وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي لاعبي الفريق بضرورة تصحيح المسار والفوز على سموحة، وتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون، واستقر خالد جلال، على مشاركة محمد بسيونى لاعب الفريق في التشكيل الأساسى أمام سموحة عقب تعرض أحمد ياسر للإصابة بمزق فى الخلفية.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق سموحة المباراة، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، وأكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة إن الفريق تأثر بالغيابات أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي، وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق السكندري بضرورة استعادة روح الانتصارات وتخطي مباراة البنك الأهلي بنتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للمرحلة المقبلة.