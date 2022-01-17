شكرا لقرائتكم خبر عن موريل يلتقط صورة تذكارية مع جمهور الإسماعيلى بعد استبعاده من مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإيفواري جان موريل، الوافد الجديد للإسماعيلي، على التقاط صورة تذكارية مع الجماهير قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام الأهلي فى ثانى جولات بطولة كأس رابطة الأندية.

وكانت البطاقة الدولية للاعب القادم من الدوري البيلاروسي قد وصلت إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم وأصبح جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

وفضل الجهاز الفنى للفريق عدم الاستعانة باللاعب لحين اكتمال جاهزيته بشكل كامل لضمان ظهوره بشكل مميز مع الدراويش.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير - محمد هيثم مغربي - كريم فؤاد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - محمد خليفة نصير - محمد محمود - محمد أشرف بكري - زياد طارق - عمار حمدي - محمد فخري - حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - صالح نصر - محمد ياسر فوزي - عبد الجواد عبد الرحمن - محمد أحمد «شرقية» - رأفت خليل عبد القادر.

فيما يضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ، عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى، محمد مخلوف، محمود عبد العاطى “دونجا”، سايكو كونتينه، عبد الرحمن مجدى، كاراميلو ألجازنزا ومحمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء، يجلس كل من: عمر رضوان ، عمر الوحش ، أحمد مدبولي ، محمد عادل ، مروان الصحراوي، وجيه عبد الحكيم ،عصام صبحى، محمد عمار، محمد عبد السميع.