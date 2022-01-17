شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات دورى سوبر كرة السلة رجال، لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، وأبرزها مواجهة الأهلى والزمالك، والتي تقام بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة .

ويلتقى اليوم الزمالك مع الأهلى، والتأمين مع الجزيرة، والمصرية للاتصالات مع سموحة، بينما يلتقى سبورتنج مع الاتحاد السكندرى.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول ترتيب الفرق ، برصيد 18 نقطة ، بالفوز في 8 مباريات و الهزيمة في مباراتين ، ويتساوى معه الأهلى في عدد النقاط ، و مرات الفوز و الخسارة .

الجزيرة في المركز الثالث ، برصيد 17 نقطة ، و الاتصالات رابعا برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل سبورتنج في المركز الخامس برصيد 14 نقطة ، ثم الزمالك و التأمين بالتساوى في عدد النقاط برصيد 13 لكلا منهما في المراكز السادس و السابع ، و يتذيل سموحة الترتيب برصيد برصيد 11 نقطة .