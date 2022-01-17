شكرا لقرائتكم خبر عن الجباس ووادى يقودان هجوم بيراميدز فى مواجهة المريخ السودانى الودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لودية المريخ السوداني في اللقاء الذى يقام بملعب الدفاع الجوى، ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري الخميس المقبل باستاد برج العرب فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: أسامة جلال - عبد الرحمن صميدة - أحمد فتحي - عبد الله مجدي
خط الوسط: عماد ميهوب - أحمد فوزي - هشام محمد - عاطف قطة
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس
وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب السلام فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين.
المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، والمقاصة.
ورصد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبي فريقه خلال مواجهتى الاتحاد السكندرى وفيوتشر فى الجولتين الأولى والثانية بكأس الرابطة، من أجل تصحيح تلك الأخطاء قبل مواجهة المصرى البورسعيدى.
ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري الخميس المقبل باستاد برج العرب فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.
ومن المقرر أن يعمل إيهاب جلال على تصحيح تلك الأخطاء خلال المباراة الودية التى سيخوضها الفريق فى الرابعة عصر اليوم، أمام المريخ السودانى، حيث يعمل المدير الفنى على معالجة كافة الأخطاء التى ظهرت فى المباراتين الماضيتين.