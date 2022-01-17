سلبية مسحة جميع أفراد بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن اتحاد كرة القدم، سلبية مسحة بعثة منتخب مصر المتاوجد، في الكاميرون للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأجرى بعثة منتخب مصر مسحة طبية، استعدادًا لمواجهة منتخب السودان، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على منتخب غينيا بيساو، بهدف دون رد، سجله محمد صلاح، في الجولة الماضية من كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، وتتصدر نيجيريا الترتيب بـ6 نقاط، ويأتي منتخبي غينيا بيساو والسودان في المركز الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة لكل منهما.