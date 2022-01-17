كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة مباراة فاركو بكأس الرابطة.

ويلتقي الزمالك بنظيره فاركو، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك تعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام نادي إنبي، بينما خسر فاركو أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة (4-2).

وجاءت قائمة نادي الزمالك لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.