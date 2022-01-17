شباب الأهلي يخطفون نقطة ثمينة من الإسماعيلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز الإسماعيلي على نظيره الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

افتتح كارميلو التهديف للإسماعيلي في الدقيقة 17 من رأسية، وعادل النتيجة أحمد سيد غريب للأهلي في الدقيقة 93 من متابعة لركلة الجزاء التي تصدى لها أحمد عادل.

ووصل الأهلي للنقطة الثانية في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما وصل الإسماعيلي للنقطة الـ4 ليتصدر الترتيب.

ويقع الإسماعيلي والأهلي في المجموعة الثانية مع كل من سموحة والبنك الأهلي والجونة والمقاولون العرب.

ملخص المباراة:

بدأ الأهلي بقوة كبيرة ونجح في السيطرة على الكرة حتى تحصل باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي على إنذار في الدقيقة الـ3، بعد تدخل قوي على عمار حمدي.

دخل الإسماعيلي سريعًا في المباراة، وجاء أول تهديد على مرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 15، بعد رأسية خطيره من صفقة الدراويش الجديدة كارميلو مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 17 شهدت أول بصمة لكارميلو في كأس الرابطة بتسجيله هدف الإسماعيلي الأول من رأسية جديدة، بعد عرضية من الشامي سكنت شباك مصطفى شوبير.

انحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد لاعبي الأهلي على الكرات الطويلة المرسلة خلف المدافعين لحسام حسن مهاجم الفريق، في محاولات لتعديل النتيجة إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.

شكل الإسماعيلي خطورة على مرمى الأهلي في بداية الشوط الثاني، بعد أن نجح حسن الشامي في المرور من دفاع الأهلي من الجهة اليسرى وسدد الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمصطفى شوبير.

واصل الأهلي محاولاته لتعديل النتيجة، حتى استطاع حسام حسن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، بعد عرقله من أحمد عادل حارس الإسماعيلي، سددها مهاجم الفريق ولكن تصدى لها الحارس ليتابعها أحمد سيد غريب ليعادل النتيجة 1-1، قبل نهاية المبارةا.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد نصير - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو.

خط الوسط: عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عبد الله جمعة

الوسط: كارميلو، محمود دونجا، محمد مخلوف، سايكو كونتيه

الهجوم: محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي