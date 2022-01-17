شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل بلمسته السحرية فى أول ظهور مع هاتاى: "يا لها من بداية.. الحمد لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى المعار لنادى هاتاى سبور، متابعيه صورًا من أول ظهور له فى مباراة مع نادية الجديد "هاتاى سبور" ضد جالاتا سراى، ضمن منافسات الدوري التركى الممتاز.



حساب كهربا على انستجرام

واحتفل كهربا بلمسته السحرية فى المباراة التى ساهمت بتحقيق الفوز لصالح فريقه، وعلق كهربا على الصور التي نشرها من أحداث المباراة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلا، "يا لها من بداية.. الحمد لله دائمًا".

يأتى هذا فيما، أكدت تقارير صحفية أن مشاركة محمود كهربا لاعب هاتاى سبور الأولى أمام جالاتا سراى كان لها أثرا إيجابيا على فريفه خلال مواجهة الفريقين أمس فى منافسات الدوري التركى الممتاز.



محمود كهربا يمرر الكرة



سيطرة محمود كهربا على الكرة



محمود كهربا يستحوذ على الكرة



محمود كهربا يجرى بالكرة

وقاد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى المعار لنادى هاتاى سبور، فريقه لتحقيق فوز مثير على جالاتا سراى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى التركى.

وقالت صحيفة " fanatik " التركية تحت عنوان "أول تمريرة من كهربا فى الشوط الأول"، تعليقا على التمريرة السحرية التى مررها كهربا فى الدقيقة للهدف الثالث الذى سجله لوبانيدزه بعد 3 دقائق من نزول كهربا.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمود كهربا المعار من صفوف الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية مؤثر جدًا فى الهجوم خلال فترة وجوده في الملعب.