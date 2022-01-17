شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عطا مدافع المصرى يقترب من سيراميكا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل علاء عطا مدافع المصرى البورسعيدى اهتمامات نادى سيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الخط الخلفي فى الميركاتو الحالي فى ظل حاجته إلى مدافع جديد.

على جانب آخر، تقدم مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، بعرض رسمي لنظيره سيراميكا من أجل الحصول على خدمات محمد حسن، لاعب وسط الفريق، بشكل نهائى خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وتابع الجهاز الفني بقيادة الأرجتنيني خوان براون لقطات مصورة للاعب، حيث رحّب بشدة بانضمامه لصفوف الفريق، فى ظل إمكانياته الفنية الكبيرة وقدراته على تحقيق الانضباط فى وسط الملعب على الصعيد الدفاعي والهجومي، وهو ما يأتي فى صالح الفريق.

ويسعى مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة من العيار الثقيل تكون قادرة على تطوير أداء الفريق للأفضل، وتسهم بشكل تدريجي فى استعادة النتائج الإيجابية، ووضع الفريق فى مكانته المعروفة بين أندية القمة.

وكان اللاعب قد تألق بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الدراويش، خلال تجربة الإعارة التى خاضها فى الموسم الماضى، قبل أن يعود لصفوف فريقه فى الموسم الحالى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى فى موافقة إدارة فريق سيراميكا كليوباترا على العرض المالى المقدم لضم اللاعب، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة والمميزة التى تجمع مسئولى الناديين منذ صعود الأخير لدوري الأضواء والشهرة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى قد تعاقد حتى الآن مع أربع صفقات هم: البوليفي ك