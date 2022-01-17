شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة والتعادل السلبي هو سيد الموقف.

ونال باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي بطاقة صفراء للخشونة مع حسام حسن مهاجم الاهلي ، وفرض الاهلي سيطرته على أول 15 دقيقة .

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير - محمد هيثم مغربي - كريم فؤاد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - محمد خليفة نصير - محمد محمود - محمد أشرف بكري - زياد طارق - عمار حمدي - محمد فخري - حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - صالح نصر - محمد ياسر فوزي - عبد الجواد عبد الرحمن - محمد أحمد «شرقية» - رأفت خليل عبد القادر.

فيما يضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم ، عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى، محمد مخلوف، محمود عبد العاطى “دونجا”، سايكو كونتينه، عبد الرحمن مجدى، كاراميلو ألجازنزا ومحمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء، يجلس كل من: عمر رضوان ، عمر الوحش ، أحمد مدبولي ، محمد عادل ، مروان الصحراوي، وجيه عبد الحكيم ،عصام صبحى، محمد عمار، محمد عبد السميع.