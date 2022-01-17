شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيف يحصد المركز السادس فى كأس العالم بجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر لسلاح السيف المركز السادس فى كأس العالم بجورجيا بعد الخسارة من إيران بنتيجة 45/42 فى لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفاز منتخب مصر لسلاح السيف على نظيره المجرى بنتيجة 45/41 فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم المقام بجورجيا.

وتأهل المنتخب بهذه النتيجة إلى دور ربع النهائى بالفوز على جورجيا لأول مرة فى التاريخ قبل أن يخسر فى ربع النهائى من كوريا.

فيما تأكد إيجابية مسحة لاعب المنتخب الوطنى للسيف مصطفى أيمن بفيروس كورونا كما تسبب فى عدم إستكماله لمنافسات كأس العالم للسيف بجورجيا .

وتأهل أيمن إلى دور الـ64 التمهيدى بالفوز على بطل البرازيل 15/9.

وخسر زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى للسلاح أمام بطل كوريا بنتيجة 15/13 فى ثمن نهائى كأس العالم بجورجيا لسلاح السيف.

وتوج اللاعب زياد السيسى بالميدالية الفضية ببطولة أمريكا للسيف أكتوبر الماضى ، والتى تعد أول بطولات الموسم التى يشارك فيها اللاعب بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وودع زياد السيسى منافسات السلاح من دور الـ16 فى الأولمبياد بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 في مباراة دور الـ16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان اللاعب قد اقتنص بطاقة التأهل لدور الـ16 في سلاح السابر، بعد منافسة صعبة للغاية ضد لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف، وفاز السيسي 15-13 ليتأهل لدور الـ 16.