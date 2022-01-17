شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة مصطفى أيمن تمنعه من استكمال منافسات كأس العالم للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إيجابية مسحة لاعب المنتخب الوطنى للسيف مصطفى أيمن بفيروس كورونا، كما تسبب فى عدم استكماله منافسات كأس العالم للسيف فى جورجيا، وتأهل أيمن إلى دور ال 64 التمهيدى بالفوز على بطل البرازيل 15/9.

وخسر زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى للسلاح أمام بطل كوريا بنتيجة 15/13 فى ثمن نهائى كأس العالم بجورجيا لسلاح السيف.

وتوج اللاعب زياد السيسى بالميدالية الفضية ببطولة أمريكا للسيف أكتوبر الماضى ، والتى تعد أول بطولات الموسم التى يشارك فيها اللاعب بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وودع زياد السيسى منافسات السلاح من دور الـ16 فى الأولمبياد بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 في مباراة دور الـ16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان اللاعب قد اقتنص بطاقة التأهل لدور الـ16 في سلاح السابر، بعد منافسة صعبة للغاية ضد لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف، وفاز السيسي 15-13 ليتأهل لدور الـ 16.