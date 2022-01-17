شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي فويت يصل القاهرة مساء اليوم لتدريب فريق سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الأمريكي ويليام فويت، المدير الفني الجديد لفريق سلة الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لليونانى فانجيليس انجيلو، فى ظل سوء نتائجه مع الفريق.

وشهدت نتائج الزمالك مع المدرب اليوناني تراجعا ملحوظا حيث خسر الفريق 7 مباريات مقابل3 مكاسب حققها الفريق.

وكان من المقرر وصول المدرب الأمريكى الجمعة الماضى إلا أنه تأجل إلى اليوم الاثنين، وبذلك لن يقود الفريق فى قمة الدورى اليوم أمام الأهلى، على أن يقود ياسر عبد الوهاب وسمير جودة الفريق فى مباراة الأهلى مؤقتا لحين تولى فويت تدريب الفريق.

فويت سبق له تدريب منتخب نيجيريا لكرة السلة، وحقق معهم لقب بطولة أفريقيا، واتفق معه مسئولو اتحاد كرة السلة لتولى تدريب الفراعنة، لكن تأخر تأكيد الموافقة من الجانب المصرى وباءت المفاوضات بالفشل.

وجاء التعاقد مع فويت لقيادة سلة الزمالك فى بطولة كأس العالم للاندية ، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير، والتى يمثل فيها الفريق الأبيض قارة أفريقيا.