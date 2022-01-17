شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الأهلي.. إحماء لاعبى الإسماعيلى وسط مساندة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي عمليات الإحماء ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الأهلى بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ثانى جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

قاد عمليات الإحماء مخطط الأحمال والجهاز الفني المعاون، حيث حرص كافة لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم وسط مساندة وتحفيز الجماهير من المدرجات، بغرض الوصول لأعلى جاهزية قبل إنطلاق المباراة.



ويتطلع الإسماعيلى لاستمرار سلسلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد،عن طريق عبد الرحمن مجدي بالجولة الافتتاحية للبطولة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الرابطة المستحدثة تقام خلال فترة توقف الدوري المحلي فى ظل ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها الكاميرون.