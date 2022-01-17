شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى وسايكو وكاراميلو فى تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى بعد قليل فى قمة الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

التشكيل شهد إشراك الوافدين الجدد وهم الجامبي سايكو كونتيه بعد تواجده بشكل أساسي أمام سموحة، بينما يتواجد البوليفي كاراميلو ألجانزا للمرة الأولى بعد وصول بطاقته الدولية مؤخرا.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. عبد الله جمعة ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد دسوقى.

خط الوسط الدفاعي .. محمد مخلوف ، محمود عبد العاطى “دونجا”.

خط الوسط الهجومي .. سايكو كونتينه ، عبد الرحمن مجدى ، كاراميلو ألجازنزا.

خط الهجوم .. محمد الشامي

على مقاعد البدلاء .. عمر رضوان ، عمر الوحش ، أحمد مدبولي ، محمد عادل ، مروان الصحراوي ، وجيه عبد الحكيم ،عصام صبحى ، محمد عمار ، محمد عبد السميع.