شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى الإسماعيلى لملعب برج العرب استعداداً لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو الاسماعيلى إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض اللقاء المنتظر أمام الأهلي، فى ثانى جولات منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وفرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة على حافلة الفريق، تحسبا لحدوث أى شىء خارج إطار الروح الرياضية.

ويتطلع الإسماعيلى لاستمرار سلسلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد،عن طريق عبد الرحمن مجدي بالجولة الافتتاحية للبطولة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الرابطة المستحدثة تقام خلال فترة توقف الدوري المحلي فى ظل ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها الكاميرون.