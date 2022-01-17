الامارات | الجزائر تصدم الجماهير في أمم إفريقيا.. أرقامها الأفضل

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تصدم الجماهير في أمم إفريقيا.. أرقامها الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تعكس النتائج التي خرج بها منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، واقع الأرقام والاحصائيات التي انحازت للخضر في مباراتي غينيا الاستوائية، وسيراليون، على الرغم من أن المنتخب العربي لم يتمكن سوى من جمع نقطة واحدة ليزداد موقفه صعوبة في بلوغ الدور الثاني من البطولة.

ومني المنتخب الجزائري حامل اللقب بخسارة صادمة أمام غينيا الاستوائية المتواضعة صفر-1.

وكانت الجزائر سقطت في فخ التعادل السلبي مع سيراليون في مستهل مشوارها في الدفاع عن لقبها.

وكشفت الأرقام والاحصائيات عن أن منتخب الجزائر قد سنحت له 13 فرصة أمام مرمى غينيا الاستوائية، لم يستغل أي منها في التسجيل في شباك الحارس، جيسوس أوونو.

وتسيد الخطر مجريات اللعب بصورة شبه واضحة وبنسبة استحواذ بلغت 69% مقابل 31% لمنافسه، وبواقع عدد من التمريرات قُدرت بـ422 تمريرة، لـ192 تمريرة فقط للمنافس.

وعلى صعيد الضربات الركنية كان التفوق للجزائرين بـ11 لعبة مقابل ثلاثة فقط لمنتخب غينيا الاستوائية.

وكانت الاحصائيات أقل نسبة منها في مباراة الجزائر أمام سيراليون، على صعيد الاستحواذ بواقع 66% للخضر مقابل 34% لمنافسه.

ولكن على صعيد محاولات صناعة الفرص والتسديد فقد بلغت 19 محاولة مقابل 10 للمنافس، وبإجمالي تمريرات قاربت من الـ500.

وباتت الجزائر في حاجة للفوز على ساحل العاج في الجولة الأخيرة لتجنب الوداع المبكر.

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