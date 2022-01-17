الامارات | مهدي علي يكشف عن الأسباب الحقيقية لخروج شباب الأهلي من الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي يكشف عن الأسباب الحقيقية لخروج شباب الأهلي من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب شباب الأهلي مهدي علي عن الأسباب التي أدت إلى خروج فريقه من بطولة كأس رئيس الدولة، الأحد، بعد الخسارة أمام مضيفه الشارقة بركلات الترجيح 2-4 (الوقت الأصلي والإضافي صفر-صفر).

وقال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "غاب عن الفريق 11 لاعب لظروف مختلفة من ببينها الإصابات كما أنه لم نسجل لاعبين، فضلاً عن خوضنا المباراة بدون مهاجم صريح إلا أنه وصل بالمباراة إلى ركلات الجزاء"، مضيفاً: "لا ألوم اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة وأنهم لم يقصروا بل قدموا مباراة جيدة"، مشيرا إلى أن "مثل هذه المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة".

وأضاف مهدي: "هذه السنة تم تغيير نظام البطولة وكان الهدف من ذلك تكافؤ الفرص لجميع الفرق لكنني لم أر أن هناك تكافؤ فرص القرعة جاءت مرتين لمصلحة الشارقة وأوقعه الحظ في أن يلعب على ملعبه لكن لماذا لم يتم توزيع نسبة عدد الجمهور في الملعب بالتساوي بين الفريقين"

وتساءل مهدي، قائلاً: "هل يعني ذلك معاقبة الفريق الثاني".

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