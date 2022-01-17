الامارات | شاهد فنون الجمهور في مباراتي "الجزائر والسودان" في أمم افريقيا (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فنون الجمهور في مباراتي "الجزائر والسودان" في أمم افريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

رغم الحضور المتواضع لجمهور بطولة امم افريقيا بكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، الا ان "تقليعات" المشجعين وفنونهم المستمدة من القارة السمراء تبقى حاضرة في المدرجات من خلال ارتداء الملابس الشعبية والرقصات المميزة والهتافات.

وحضيت مباراة السودان ونيجيريا التي اقيمت السبت على ملعب رومدي أدجيا في غاروة، بحضور مميز من الجمهور وانتهت بفوز نيجيريا 3-1.

كما تابع مباراة الجزائر مع غينيا الاستوائية على ملعب جابوما في دوالا أمس (الاحد) عدد كبير من جمهور البلدين، وانتهت بخسارة الجزائر 1-صفر.

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