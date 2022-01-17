موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من الإسماعيلي، وسموحة والبنك الأهلي والجونة والمقاولون العرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد نصير - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو.

خط الوسط: عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.