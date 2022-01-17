موسيماني: ربما أدرب منتخب مصر.. وأريد الفوز بمونديال الأندية مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يرغب في الفوز بلقب كأس العالم للأندية مع الفريق الأحمر، مشيراً إلى أنه قد يدرب منتخب مصر في يوم من الأيام.

وقال موسيماني في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز": "بايرن ميونيخ؟ لقد هزموا برشلونة بنتيجة 8-2، لقد كنت قلقاً، لأن برشلونة حدث معهم ذلك ومعهم ليونيل ميسي ولويس سواريز، فماذا كانوا سيفعلون معنا؟".

وأضاف: "حصلت إفريقيا على ميدالية في كأس العالم للأندية، في العام الذي يسبق حصولنا على الميدالية البرونزية، لم تحصل إفريقيا على ميدالية، لذا فالأمر كان نجاحا لنا".

وعن عدم وجود مرشحين أفارقة في جوائز فيفا لأفضل مدرب، قال موسيماني: "ليست إفريقيا وحدها التي يتم التغاضي عنها، يبدو الأمر كما لو أن الأمر ليس مهما عندما تفوز في المسابقات التي لا تدر أكبر قدر من المال والتي لا تحظى بأكبر عدد من الجماهير".

وعن تعيينه مدرباً للأهلي: "النادي كان يبحث عن مدرب يعرف أفريقيا ودوري أبطال أفريقيا، واستطاع الفريق أن يهزم الفرق التي كان يحتاج أن يهزمها".

وأكمل: "بعض الأشخاص كانت لديهم شكوك حول إذا كنت مؤهل لأدرب أكبر فريق في إفريقيا، وأكبر فريق في الشرق الأوسط".

وواصل: "لا أعرف إذا كان هناك نادٍ آخر في العالم عليه أن يفوز بكل شيء مثل الأهلي، كنت أظن أن شعب جنوب إفريقيا يحب كرة القدم، ولكنهم لا يحبونها بقدر حب المصريين لها".

وتابع موسيماني: "إذا دربت برشلونة أو مانشستر سيتي لن أكون سيئاً للغاية، ولكن لن نكتشف ذلك أبداً، إذا وجد فيفا أنه من السهل التغاضي عن نجاح المدربين الأفارقة، وإذا كانت الأندية الأفريقية حذرة من قدرات المدربين الأفارقة، فهناك أمل ضئيل في أن يقدم لي فريق من خارج إفريقيا هذا النوع من الفرص".

وأكد المدرب الجنوب أفريقي: "أريد الفوز بكأس العالم للأندية مع الأهلي، حيث لم يتبق شيء لأفوز به في أفريقيا".

واختتم موسيماني: "حال نهاية عملي مع الأهلي؟ الوقت غير مناسب لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، ولكنني ربما أدرب السنغال أو نيجيريا أو كوت ديفوار أو مصر".