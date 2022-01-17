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مصدر لمصراوي: ميكيسوني ينتظر شفاؤه من كورونا للعودة إلى الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأحمر، لا يزال يتواجد في موزمبيق، بعد استمرار إيجابية عينته بفيروس .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ميكيسوني ينتظر شفاؤه من الإصابة بفيروس كورونا من أجل العودة إلي القاهرة".

وأضاف: "ميكيسوني يتواجد في موزمبيق حاليًا وتعذر عودته للأهلي بعد إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها في الأيام الماضية".

وتابع: "ينتظر اللاعب الموزمبيقي سلبية المسحة من أجل السماح له بالسفر والعودة إلي القاهرة للانتظام في تدريبات فريقه".

وكان الأهلي قد أعلن الاسبوع الماضي إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا هم: ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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