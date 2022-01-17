هل يتوج صلاح بجائزة "ذا بيست"؟.. الإعلام الإنجليزي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة هوية الفائز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم والتي تتم تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يتنافس عليها النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

"فيفا" سبق وأن أعلن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في العالم، والتي تتكون من المصري محمد صلاح، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وتم تقسيم أصحاب الحق في التصويت إلى أربعة فئات لكل فئة نفس نسبة التصويت وهي 25%، ومن لهم حق التصويت هم المدير الفني لكل منتخب، قائد كل منتخب، صحفي ممثل عن كل بلد، إلى جانب التصويت الجماهيري.

"الخليج 365" تواصل مع صحفيين إنجليز للحديث عن إمكانية فوز صلاح بجائزة "ذا بيست":

يرى ديفيد لينش الصحفي بصحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح استحق الترشح لجائزة "ذا بيست": "ليس هناك شك في أن صلاح يستحق ترشيحه بالكامل، لقد كان في حالة رائعة للغاية هذا العام".

وأضاف: "لكني أتساءل عما إذا كان روبرت ليفاندوفسكي سيحصل أخيرًا على حقه الذي فاته في العام الذي لم يتم فيه منح الكرة الذهبية".

وأتم: "ربما تستحق إنجازات ليفاندوفسكي التهديفية مع فريقه والتي تحقق البطولات لهم في السنوات الأخيرة أن يتم تمييزها".

ومن جانبه يرى مارك جونز الصحفي بصحيفة "ميرور" أن صلاح هو الأفضل في العالم الآن: "أعتقد بقوة أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا، ولذا أعتقد أنه يستحق الفوز بالجائزة، ولكن مع ذلك، لست متأكدًا من أنه سيفوز بها".

وأضاف: "لم أتفاجأ بأنه لم يفز بجائزة الكرة الذهبية -على الرغم من أن المركز السابع كان منخفضًا للغاية- لأن ليفربول واجه مشاكل في موسم 2020-21 بسبب الإصابات، وبالتالي لم يكن قادرًا على التنافس على البطولات، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء كأس أمم إفريقيا، حيث لم يتمكن من تحقيق النجاح مع مصر، تمامًا كما فعل ميسي مع الأرجنتين".

وأكمل: "إذا كانت جائزة "ذا بيست" حول من هو الأفضل فهي بالتأكيد لصلاح، من الواضح أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ويجب أن يفوز بجميع الجوائز لأفضل هداف وأفضل لاعب في نهاية الموسم".

واختتم: "لكنني لا أعتقد أن التوقيت سيكون مناسبًا لفوزه بجائزة "ذا بيست"، ولكن إذا فاز بكأس الأمم الأفريقية مع مصر وفاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، فيمكنني بالتأكيد رؤيته وهو يفوز بالكرة الذهبية".