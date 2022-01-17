الامارات | رونالدو يظهر في المسبح بعد حذف اسمه من قائمة مانشستر يونايتد.. صحيفة: "النهاية الخاسرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يظهر في المسبح بعد حذف اسمه من قائمة مانشستر يونايتد.. صحيفة: "النهاية الخاسرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له وهو في حمام السباحة في منزله، في أول ظهور له بعد حذف اسمه من قائمة مانشستر يونايتد التي خاضت المباراة الأخيرة أمام استون فيلا (السبت) وانتهت بالتعادل 2-2 في الاسبوع 22 من الدوري الانجليزي الممتاز بكرة القدم.

وكان رونالدو قد غاب ايضا عن مباراة فريقه امام استون فيلا بتاريخ (10-1) في كأس الاتحاد الانجليزي التي انتهت بفوز مانشستر 1-صفر، وقال المدرب المؤقت للفريق رالف رانغنيك أن مشكلة رونالدو اصابة عضلية ليست بالخطيرة، مؤكدا أنهم لا يودون المخاطرة به في مباراة قد تمتد الى 120 دقيقة.

ونشرت صحيفة "صن" الانجليزية تقريرا اليوم (الاثنين) عن رونالدو مع صورته في حمام السباحة، وقالت "النهاية الخاسرة.. كريستيانو رونالدو يقف مرتديًا شورت سباحة صغيرًا بينما يسترخي في حمام السباحة في المنزل بعد غياب مانشستر يونايتد عن التعادل مع أستون فيلا".

وكتب رونالدو تعليقا على الصورة التي نشرت اليوم "استرخاء" وحصدت الصورة أكثر من 9 ملايين اعجاب.

وأكد المدرب رانغنيك في تصريحات نقلتها الصحيفة أنه لا يعرف اذا كان رونالدو سيشارك في مباراة الأربعاء.

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