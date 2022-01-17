شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيق خالد لطيف بمسجد المشير طنطاوى اليوم.. وفى الحامدية الشاذلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الاثنين، عزاء اللواء محمد إبراهيم لطيف، شقيق الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والزمالك السابق، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

كما قررت أسرة الراحل إقامة عزاء آخر غدا، الثلاثاء، بمسئجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وأقيمت أمس صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة فى جنازة عسكرية.

يذكر أن محمد ابراهيم لطيف هو حفيد الراحل المعلق الكروى الشهير محمد لطيف.