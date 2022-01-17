شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يضعون موسيمانى فى مرمى اتهامات "إهدار المواهب الكروية" بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت علاقة النادى الاهلى بثلاثة من لاعبيه قرارات فنية خاطئة، كان عنوانها فرمانات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الذى أثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا يجيد فن انتقاء اللاعبين، باستثناء اختياره للجنوب افريقى بيرسى تاو الذى تألق للوهلة الأولى بعد انتقاله لصفوف الأهلى، وبخلاف ذلك واصل موسيمانى مسلسل إهدار المواهب فى القلعة الحمراء، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية..

محمود كهربا

دون موسيمانى المشهد الأخير فى رحلة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بالقلعة الحمراء بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود، حيث وافق على إعارة اللاعب للدوري التركى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكان خروج كهربا من حسابات موسيمانى يمثل لغزاً كبيراً، خاصة أن اللاعب كان أحد أهم مهاجمى الكرة المصرية قبل انتقاله للقلعة الحمراء، كما شهدت أول فتراته مع الأهلى تألقا واضحا، قبل أن يتم استبعاده بشكل دائم من قائمة المباريات بقرار من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر.

وربط البعض بين استبعاد كهربا وتسريبه أخبار الفريق، ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث إن المشكلة مع كهربا "فنية" من الدرجة الأولى، حيث يرى موسيمانى أن كهربا لا ينفذ تعليمات الجهاز الفنى وبالتحديد إهماله للجوانب الدفاعية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية التى يتم منحها له.

وسرعان ما قاد محمود كهربا لاعب الأهلى المعار لنادى هاتاى سبور فريقه لتحقيق فوز مثير على جالاتا سراى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى التركى لكرة القدم.

افتتح إمرى كلنتش أهداف المباراة فى الدقيقة 23 لصالح جالاتا سراى، وأدرك نادى هاتاى سبور التعادل فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء عن طريق مامى بيرام ديوف، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع تقدم محمد كريم أكتوركوغلو لجالاتا سراى بالهدف الثانى.

وتعادل محمد كامارا لنادى هاتاى سبور فى الدقيقة 62، قبل أن يصنع كهربا الهدف الثالث لفريقه هاتاى الذى تقدم لأول مرة عن طريق سابا لوبزهانيدزى فى الدقيقة 79، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 91 وينهى على آمال جالاتا سراى في العودة.

محمد عبد المنعم

يحاول مسئولو النادى الأهلى، فى الوقت الراهن، استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وقطع إعارته مع ناديه، لحاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي، رغم أن موسيمانى رفض استمراره مع الفريق ورحب بإعارته بداعى عدم امتلاكه الخبرة الكافية للمشاركة فى التشكيل الاساسى للأهلى

ويخطط مسئولو النادى الأهلى لعرض مدافع آخر على فيوتشر من أجل إقناعه بالتنازل عن عبد المنعم وقطع إعارته، سواء من المدافعين الحاليين مثل رامى ربيعة أو لاعب من الشباب مثل محمد المغربى، الذى ينتظره مستقبل واعد أيضاً باعتباره من أبرز العناصر الدفاعية فى الأهلي.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلى فى عودة عبد المنعم لحل الأزمات الدفاعية بالأهلى، لاسيما أنها كانت تتحفظ على رحيله بداية الموسم الحالى للقناعة التامة بقدراته، ولكن رغبة اللاعب فى المشاركة الأساسية وخروجه من حسابات موسيمانى دفعت اللاعب لاختيار الانتقال إلى فيوتشر.

وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" من أبرز المدافعين حالياً فى الدورى المصرى ويمتاز بقدرات عالية فى التغطية الدفاعية والتعامل فى المواجهات المباشرة مع المدافعين، وكذلك فى تحضير الهجمة من الخلف واللعب بالرأس فى الكرات الثابتة.

عمار حمدى

وطالب موسيمانى برحيل عمار حمدى لاعب خط وسط الأهلى بداعى وجود لاعبين أفضل منه فى الأهلى، ومع تألق اللاعب بصفوف الاتحاد السكندرى عاد ليطالب بعودته، ثم وضعه على دكة البدلاء وأخرجه من حساباته الفنية ما دفع اللاعب للمطالبة بالخروج للإعارة مجدداً بحثاً عن المشاركة بصفة مستمرة.

ومازال عمار حمدى نجم وسط الأهلي لا يحصل على عدد مناسب من الفرص مع فريقه منذ عودته من الإعارة مطلع الموسم الجاري، في ظل اعتماد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الثلاثي عمرو السولية والمالي اليو ديانج وحمدي فتحي بشكل أساسي في معظم المباريات.

وأكد اللاعب للمقربين أنه في حال عدم الحصول على فرصة اللعب فسيجدد وقتها طلبه بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي القادم للحصول على فرص لعب مناسبة، في ظل امتلاكه أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء الجارى.