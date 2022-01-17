شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية "العقل المدبر للفراعنة" فى معركة وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أداء عمرو السولية نجم وسط الفراعنة والنادى الأهلي شهد الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً فى المستوى الفنى، وأصبحت الأهداف التى يقوم بصناعتها ذات ماركة خاصة مدونة باسم السولية، أبرزها الهدف الذى صنعه لمحمد شريف فى مباراة الزمالك خلال مباراة الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بخماسية مقابل 3 أهداف، حيث عرفت المهارة التى استخدمها السولية فى تلك المباراة بـ"رابونا"، كما صنع السولية هدفاً مميزاً لمحمد صلاح فى مباراة غينيا بيساو بعرضية أكثر من مميزة لم تخطئ طريقها إلى الشباك بعد توجيه محمد صلاح.

وليست صناعة الأهداف فقط التى باتت تحمل ماركة عمرو السولية، وإنما تسديداته الصاروخية كان لها طابعاً خاصاً سواء سكنت الشباك أو مرت بالقرب منها، أصبحت تسديدات السولية حلاً مثالياً لفك الشفرات الدفاعية التى تتبعها الفرق المنافسة والمنتخبات.

وعبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، شارك السولية مع الأهلى فى 232 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 23 هدفاً آخرين، ويعد الهدف الأغلى والأبرز فى مسيرته السولية هو هدفه فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020، والذى جمع الأهلى والزمالك فى نهائى القرن، وانتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف حيث سجل السولية الهدف الأول للأهلى فيما أحرز محمد مجدى أفشة الهدف الثاني.

وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ13 لقباً بواقع خمس بطولات للدورى الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى بجانب لقب لدورى الأبطال الأفريقى مرتين، وكأس السوبر الأفريقى مرتين أيضاً.

واستحق السولية لقب "رمانة الميزان وموزع الهدايا"، بعدما أثبت حضوره بشكل مميز عقب عودته من الإصابة التى غيبته عن مباراة نيجيريا الأولى فى المجموعة والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف.

ومع عودة السولية استعادت مصر السيطرة على وسط الملعب وأحكمت قبضتها على زمام المباراة، ولولا القائم لكانت مصر تفوقت بثلاثة أهداف على الأقل على غينيا بيساو.