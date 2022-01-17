شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدفع بعمار حمدى أساسيا أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بعمار حمدى أساسيا في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الرابطة باستاد برج العرب، بعد عودة اللاعب لقائمة الفريق الأحمر لمباراة اليوم.

وغاب عمار حمدى عن مباراة الأهلي الماضية ضد الجونة فى الجولة الأولى والتى انتهت بالتعادل السلبي، بسبب شكواه من الإصابة بنزلة برد.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر أن تقام اليوم، الاثنين، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم:



مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.



وكان الفريق قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.