شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بن شرقى هيرحل زى مصطفى فتحى.. وطارق حامد عنده عرض محلى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن احتمالات رحيل المغربى أشرف بن شرقى عن الزمالك زادت بشدة، كما أن طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك يملك عرضا محليا كبيرا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أشرف بن شرقى احتمالات رحيله عن الزمالك زادت، موقفه قريب من مصطفى فتحى اللى رحل للتعاون السعودى، تقريبا بن شرقى هيطير زى مصطفى فتحى، مجلس الزمالك قال لبن شرقى هات عرض حالياً وامشى بدل مايمشى آخر الموسم ببلاش".

وأضاف شوبير، "المشكلة أن أشرف بن شرقى مش هيعرف يمشى حالياً لأن منتخب المغرب منتخب كويس وهيكمل فى البطولة للآخر، وبالتالى سيكون الوقت ضيقا لإحضار عرض والرحيل قبل غلق باب القيد الشتوى".

وتابع شوبير، "طارق حامد بقى موقفه مختلف نسبة تجديده للزمالك 50 /50 ، بمعنى هو عنده خطوط عريضة لو اتنفذت هيكمل يعنى عايز بنود ملزمة فى العقد ، وكمان عنده عرض محلى كبير اوى ومش من الاهلى".

وعن تألق كهربا فى الدوري التركى علق شوبير، "قلنا ياجماعة الخروج من الأهلى والزمالك ليس خروجاً من الجنة، ولازم اللاعيبة تدور على اللعب باستمرار وأتمنى كهربا يكمل ويبعد المشاكل وميعملش زى مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان طلعوا طلعة الصاروخ وبعدين هديوا خالص".

وعن منتخب مصر قال شوبير، "لازم كيروش يستمر بتشكيلة صحيحة وفى ناس لازم تخرج من الملعب، وعبد الله السعيد أخره نص ساعة وتغييرة كمان وده ميزعلش حد انا مش بهاجمه انا بطالب أن زيزو يلعب أساسى وأن رمضان صبحى يشارك ، ومعجبتنيش تصريحات فينجادا عن كيروش كان لازم يعترف ويقول ان كيروش اخطأ فى المباراة الاولى مع نيجيريا فى توظيف اللاعبين لكن يفكرنا مش بنعرف حاجة عيب وبقوله انت دربت هنا وعايش هنا ودلوقتى مدير فنى للجبلاية على رأسنا بس فى اخطاء غير مقبولة".

فينجادا قول كيروش، "أخطأ فى توظيف اللاعيبة الماتش اللى فات مفكرنا مبنعرفش حاجة ولا ايه .. قاعد هنا ودربت هنا أخطاء غير مقبولة".

وعن مباراة الاهلى والاسماعيلى بكأس الرابطة علق شوبير:" ليا عتاب على موسيمانى كان نفسى يعمل ميكس بين الشباب والبدلاء ولكنه قرر منح التجربة بالكامل للشباب ولو افرزت لاعب او اثنين للفريق الاول هيكون مفيد ، ولكن اليوم الافضلية للاسماعيلى لانه كامل العدد وعنده صفقات اجانب جديدة كويسة ، فبلاش نقسو على اللاعبين ولازم نعذرهم عشان نكسب جيل جديد".