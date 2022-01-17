شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى فى الصدارة.. تاريخ مشاركات نجوم الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى نظيره الأهلى فى الثانية والنصف عصر اليوم الاثنين، فى إطار الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على تصدره لقمة المجموعة الثانية التى تضم أيضًا أندية المقاولون العرب وسموحه والجونة والبنك الأهلى.

ويعد عماد حمدى، لاعب خط وسط الدراويش، هو أكثر اللاعبين الحاليين مشاركة مع فريقه فى مباريات الأهلى برصيد 10 لقاءات بواقع 777 دقيقة خلال منافسات الدورى العام.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قد ضم 26 لاعبًا لقائمته خلال معسكره بالإسكندرية لأداء مباراتى سموحة والأهلى، على رأسهم الصفقات الجديدة البوليفي كاراميلو ألجازنزا والجامبي سايكو كونتيه قبل أن يلحق بهم الإيفواري جان موريل.

وجاءت مشاركات لاعبى الدراويش خلال هذا اللقاء على النحو التالى ..

أحمد عادل عبد المنعم ” مباراة مع الإسماعيلى و4 مع الأهلى ” وباهر المحمدى ” 5 مباريات ” ومحمد هاشم ” 7 مباريات ” ومحمد عمار ” مباراة واحدة ” ومروان الصحراوى ” 3 مباريات ” وأحمد عيد ” مباراة واحدة ” وأحمد أيمن ” 3 مباريات ” وعبد الله جمعه ” مباراتين ” وعمر الوحش ” 7 مباريات ” ومحمد مخلوف ” 3 مباريات ” ومحمود عبد العاطى دونجا ” 5 مباريات ” ومحمد عادل ” 3 مباريات ” ووجيه عبد الحكيم ” مباراة واحدة ” ومحمد الشامى ” 6 مباريات ” وأحمد مدبولى ” 4 مباريات ” وأحمد مصطفى ” مباراة واحدة ” وعبد الرحمن مجدى ” 3 مباريات ”

فى حين لم يشارك فى أى مباراة من قبل 8 لاعبين وهم عمر رضوان وكمال السيد وعصام صبحى ومحمد دسوقى ومحمد عبد السميع بجانب الصفقات الجديدة البوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل.