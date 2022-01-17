شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. المعتصم سالم يوبخ مدافع الإسماعيلي بعد إهداء الدورى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قبل انطلاق المباراة الفاصلة بين الأهلى والإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 2009 ، كلف البرازيلى ريكادرو المدير الفنى للدراويش وقتها المدافع الموزمبيقى داريو كان بمراقبة الأنجولى فلافيو مهاجم الأهلي، إلا أن المعتصم سالم طلب مراقبة المهاجم الأنجولى، وهو ما رفضه ريكادرو وأصر على مراقبة داريو كان لمهاجم المارد الأحمر.

وبعدها تحدث المعتصم سالم مع داريو كان ومنحه تعليمات ووصايا خاصة لمراقبة فلافيو، مؤكداً أنه لعب عليه كثيراً ودائماً ما يقطع على الزاوية القريبة لتحويل الكرة داخل الشباك، ونجح فلافيو فى المباراة بالفعل فى إحراز هدف الفوز بعد هروبه من درايو كان بنفس الطريقة التى حذره منها المعتصم سالم، ووبخ المعتصم سالم داريو كان بعد المباراة مؤكداً له أنه أضاع مجهود الفريق بالكامل طوال الموسم ومنح درع الدورى للأهلى على طبق من ذهب.