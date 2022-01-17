شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة الأهلى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلى والأهلى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ويدير اللقاء محمد الصباحى حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطى مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثان وعمرو رمضان حكما رابعا، وللفيديو محمود ناجى ومصطفى مدحت.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 14 لمحمد الصباحى الذى يديرها للإسماعيلى خلال المنافسات المحلية، وذلك على النحو التالى ..

لعب الإسماعيلى 13 مباراة فاز 6 تعادل 6 خسر 1، له 19 هدفًا عليه 12 هدفًا، كلين شيت 3 لقاءات

الدورى العام ..

* يوم 29 أبريل 2013 ” موسم ملغى ” تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( عمرو السولية من ضربة جزاء )

* يوم 19 فبراير 2014 تعادل مع المنيا 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى )

* يوم 2 نوفمبر 2014 تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( جون آنطوى )

* يوم 3 يونيه 2015 تعادل مع المقاولون العرب 2 / 2 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب وإيمانويل بناهينى / محمد فضل 2 فى فريقه الأسبق )

* يوم 4 نوفمبر 2016 فاز على إنبى 2 / 1 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب ومحمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 16 نوفمبر 2017 فاز على طنطا 1 / صفر بطنطا ( ديجو كالديرون )

* يوم 9 فبراير 2018 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 أبريل 2018 فاز على الزمالك 3 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن )

* يوم 13 سبتمبر 2018 فاز على إنبى 3 / 2 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا 2 وريتشارد بافور )

* يوم 11 نوفمبر 2018 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 24 يناير 2019 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )

* يوم 30 يناير 2021 تعادل مع بيراميدز 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد عادل )

* يوم 17 يونيه 2021 فاز على غزل المحلة 3 / 1 بالإسماعيلية ( بنسيون شيلونجو 2 وفخر الدين بن يوسف )

الإنذارات لـ 22 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لمحمود متولى

• إنذارين لكلا من سامح عبد الفضيل وكريم الضو ومحمد فتحى ومحمد صادق والنيجيرى أودا مارشال

• إنذار لكلا من عبد الحميد سامى والبرازيلى ألكسندرو لوبيز وأحمد ناصر ومحمد أبو المجد ” بوشا ” والكولومبى دييجو كالديرون ومحمد عواد وإبراهيم حسن ومحمد مجدى الجمل وطارق طه ومحمد فوزى والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صبحى ومحمد بيومى والتونسى مروان الصحراوى ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد الشامى

الطرد 3 لاعبين ..

• طرد مباشر لمحمود حمد

• بعد إنذارين لكلا من كريم الضو والنيجيرى أودا مارشال

ضربتين جزائتين للإسماعيلى ..

• فى مباراة اتحاد الشرطة 2013

• فى مباراة إنبى 2016

3 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة إنبى 2016

• فى مباراة حرس الحدود 2018

• فى مباراة غزل المحلة 2021