شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية قدامى اللاعبين تكرم محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى على تكريم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندرى بفرع نادى الاتحاد بسموحة بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد وقدامى لاعبى النادى، وجاء تكريم رئيس زعيم الثغر لدعمه الكبير والمتواصل للجمعية ومجهوداته فى مساعدة نجوم كرة القدم القدامى وأسر اللاعبين اللذين توفاهم الله، وأصحاب الحالات الحرجة والطارئة والمرضية.

وبدوره قدم محمد مصيلحى خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية على التكريم و التقدير الكبير، ودورهم فى خدمة نجوم الكرة القدامى، مؤكدا أنه يُكن كل الحب والمودة لرموز كرة القدم الذى قدموا الكثير للرياضة المصرية، وأن ما يفعله ويقدمه هو واجب تجاه هؤلاء الابطال.

ويتكون مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، من اللواء عبد المنعم الحاج رئيسا ومحمود ابورجيله نائبا للرئيس وصلاح دندش امينا للصندوق وكل من فتحي مبروك وعبد العزيز عبد الشافي وأحمد شوبير وهاني أبوريدة وربيع ياسين وجمال عبد الحميد وطارق رضوان أعضاء مجلس الإدارة ومحمد الجرجاوي سكرتيرا عاما للجمعية.