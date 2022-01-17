شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: عودة الروح سبب فوز الفراعنة.. وعلامة استفهام على الأداء الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن أداء المنتخب الوطنى أمام غينيا بيساو فى بطولة أمم أفريقيا كان أفضل من الأداء أمام نيجيريا، ولكن ينقص المنتخب الترابط والاندماج والانسجام بين اللاعبين والأداء عشوائى إلى حد ما ولم يظهر الأداء الخططى داخل الملعب.

وأضاف يكن، فى تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبى إف أم، أن مشاركة أسماء بحجم لاعبى المنتخب، كل يشارك بمهاراته الفردية، ما يعنى أن هناك غياب الأداء الجماعى بل ومنعدم، وهذا الأداء لم يكن متوقعًا للمنتخب المصرى بالبطولة، لكن إلى حد ما تواجدت الروح عن مباراة نيجيريا، مشيرًا أن المنتخب أضاعوا العديد من الأهداف أمام غينيا بيساو كان من الممكن أن تصنع الفارق لكن الأهم أن الفراعنة استطاعوا تخطى هذه المباراة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن إصابة كل من أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود حمدى الونش بكل تأكيد ستؤثر على المنتخب فهم من أفضل اللاعبين بمراكزهم داخل صفوف المنتخب، ولا يعتقد أن البدلاء سيكونون بنفس القوة وصعب تعويضهم.

ويخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا لمواجهة السودان الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وكان المنتخب الوطنى قد توجه إلى ياوندى ظهر أمس، الأحد، واكتفى الجهاز الفنى بقيادة كيروش أمس بتدريبات استشفائية عقب الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للمباراة المرتقبة.