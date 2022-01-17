شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق سلة الزمالك مع الأهلى فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى السوبر لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

موعد مباراة الزمالك والأهلى فى دورى السلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى قمة السلة فى الثامنة مساءً بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

ترتيب الأهلى والزمالك في دورى السلة

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والخسارة فى اثنتين، وفى المقابل يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 13 نقطة.

المدير الفني لكل فريق فى القمة

تشهد مباراة الأهلى و الزمالك في دورى السوبر اليوم ، مواجهة مصرية أسبانية ، حيث يقود الأهلى أوجستى بوش، مقابل قيادة ياسر عبد الوهاب و سمير جودة للزمالك خلفا لليونانى فنجيليس انجيلو ، و لحين وصول الامريكى ويليام فويت المدير الفني الجديد .