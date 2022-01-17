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الامارات | قرعة دوري أبطال آسيا.. الجزيرة في المجموعة الثانية وشباب الأهلي في الثالثة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين في كوالالمبور.

الغرب:
المجموعة الأولى: الهلال ()، الريان (قطر) ، الاستقلال (طاجيكستان)، الفائز من الدور التمهيدي 3. المجموعة الثانية: الجزيرة (الإمارات)، الشباب (السعودية) ، مومباي (الهند)، القوة الجوية (العراق). المجموعة الثالثة: فولاذ خوزستان (إيران)، شباب الأهلي (الإمارات)، آهال (تركمانستان)، الغرافة (قطر). المجموعة الرابعة: الدحيل (قطر)، سيباهان (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي 1. المجموعة الخامسة: السد (قطر)، الفيصلي (السعودية)، الوحدات (الأردن)، الفائز من الدور التمهيدي 2.

الشرق:
المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان (الصين)، أوراوا (اليابان)، ليون سيتي (سنغافورة)، الفائز من الدور التمهيدي 4. المجموعة السابعة: باثوم يونايتد (تايلاند)، جيونام دراجونز (كوريا الجنوبية)، يونايتد سيتي (الفلبين)، ملبورن سيتي (أستراليا). المجموعة الثامنة: تشونبوك (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما (اليابان)، هوانج آنه جيا لاي (فيتنام)، الفائز من الدور التمهيدي 1. المجموعة التاسعة: كاواساكي (اليابان)، قوانغشتو (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، الفائز من الدور التمهيدي 3. المجموعة العاشرة: شنغهاي بورت (الصين)، تشيانجراي يونايتد (تايلاند)، كيتشي (هونج كونج)، الفائز من الدور التمهيدي 2.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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