الامارات | قرعة دوري أبطال آسيا.. الجزيرة في المجموعة الثانية وشباب الأهلي في الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال آسيا.. الجزيرة في المجموعة الثانية وشباب الأهلي في الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين في كوالالمبور.

الغرب:

المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، الريان (قطر) ، الاستقلال (طاجيكستان)، الفائز من الدور التمهيدي 3. المجموعة الثانية: الجزيرة (الإمارات)، الشباب (السعودية) ، مومباي (الهند)، القوة الجوية (العراق). المجموعة الثالثة: فولاذ خوزستان (إيران)، شباب الأهلي (الإمارات)، آهال (تركمانستان)، الغرافة (قطر). المجموعة الرابعة: الدحيل (قطر)، سيباهان (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي 1. المجموعة الخامسة: السد (قطر)، الفيصلي (السعودية)، الوحدات (الأردن)، الفائز من الدور التمهيدي 2.

الشرق:

المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان (الصين)، أوراوا (اليابان)، ليون سيتي (سنغافورة)، الفائز من الدور التمهيدي 4. المجموعة السابعة: باثوم يونايتد (تايلاند)، جيونام دراجونز (كوريا الجنوبية)، يونايتد سيتي (الفلبين)، ملبورن سيتي (أستراليا). المجموعة الثامنة: تشونبوك (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما (اليابان)، هوانج آنه جيا لاي (فيتنام)، الفائز من الدور التمهيدي 1. المجموعة التاسعة: كاواساكي (اليابان)، قوانغشتو (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، الفائز من الدور التمهيدي 3. المجموعة العاشرة: شنغهاي بورت (الصين)، تشيانجراي يونايتد (تايلاند)، كيتشي (هونج كونج)، الفائز من الدور التمهيدي 2.

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