موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في كأس الرابطة.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض ثاني المباريات في بطولة كأس الرابطة، عندما يواجه نظيره الإسماعيلي عصر اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثانية والنصف.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة كأس الرابطة بالتعادل مع الجونة بدون أهداف، ويدخل مواجهة الدروايش بحثاً عن الفوز الأول؛ بالرغم من غياب عدد كبير من لاعبيه لأسباب مختلفة.

بينما استهل الإسماعيلي مشواره في البطولة بالفوز على سموحة بهدف دون رد ، وينشد فريق الدروايش فوزاً ثانياً يجعلهم في صدارة المجموعة ، ويعيد لهم الاتزان الفني بشكل كبير.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلى والجونة».

ويتصدر الإسماعيلي والمقاولون المجموعة الثانية بثلاث نقاط لكل منهما، يليهما الأهلي والجونة بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيا، ولم يحصد سموحة والبنك الأهلي أي نقطة ليحتلا المركزين الخامس والسادس.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في كأس الرابطة:

تُذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورت 1" المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات المسابقات المصرية.

ترتيب جدول المحموعة الثانية بكأس الرابطة قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي:



1 - الإسماعيلي - 3 نقاط

2 - المقاولون العرب - 3 نقاط

3 - الأهلي - نقطة واحدة

4 - الجونة - نقطة واحدة

5 - فريق سموحة - نقطة واحدة

6 - البنك الأهلي - بدون نقاط 0.