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الامارات | المنتخب المصري يعلن صعوبة لحاق "الونش" بمباراة السودان في كأس إفريقيا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الاثنين صعوبة لحاق مدافع منتخب الفراعنة محمود حمدي "الونش" بمواجهة السودان المقرر لها بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى 6 شباط/فبراير المقبل.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم أن الأشعة التي أجراها "الونش" أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وقال: "هناك صعوبة في لحاقه بمباراة السودان".

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد قام بتغيير "الونش" بين شوطي مباراة غينيا بيساو بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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