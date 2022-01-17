شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى للاعبى الزمالك قبل السفر للإسكندرية لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته في العاشرة صباح اليوم، الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة فاركو في كأس الرابطة، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء عقب نهاية المران، قبل السفر إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الثلاثاء.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو غدًا الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.